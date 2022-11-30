"الهمزاني": جهود الدولة في التقنية والبيانات كبيرة.. والإعلام استفاد من الذكاء الاصطناعي

وفي ردها على سؤال أحد الحضور: إلى متى يمكن للمملكة الاكتفاء والوصول إلى عدم الحاجة للاستثمار أو تنمية علم البيانات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني؟ أكدت أنه لا حدود في الوقت للاستغناء عن ذلك، وأن السعودية تسعى دائمًا وأبدًا لجعل التقنية بيئة خالقة، لا يمكن الاستغناء عنها أبدًا.