"آل مجثل" يشارك في زراعة 2000 شتلة بوادي بن هشبل

شارك عصر اليوم، مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، المهندس أحمد بن محمد آل مجثل، في زراعة 2000 شتلة بالوحدة البحثية بوادي بن هشبل، ضمن البرنامج الوطني للتشجير ومبادرة السعودية الخضراء، والتي تتزامن مع رعاية وتدشين وزير البيئة والمياه والزراعة بمشاركة جميع الشركاء بالوزارة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.
وشارك العديد من موظفي الوزارة بعسير في زراعة الشتلات، إضافة إلى عددٍ من الفرق التطوعية، والإعلاميين والمهتمين بالزراعة، وكانت الوزارة أطلقت حملة واسعة تحت عنوان "لنكن قدوة" دشنها نائب الوزير المهندس منصور المشيطي وشملت مباني الوزارة وسائر فروعها بالمملكة.
وأشاد "آل مجثل" بالداعمين لهذا البرنامج وقال: "الوزارة بسائر مسؤوليها يعملون بجهد جبار من أجل استزراع واسع ووفق الخطط المرسومة وبمتابعة واهتمام، ونحن اليوم نعمل ضمن سياسة الوزارة ومنهجيتها ونحرص على أن نكون من أوائل الفروع في كل حملة وفعاليّة ومبادرة ونجد تفاعلاً كبيرًا من الموظفين والمزارعين والمتطوعين مما يدل على اهتمام المجتمع وحرصهم على النجاح".