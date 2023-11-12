"آل مجثل" يشارك في زراعة 2000 شتلة بوادي بن هشبل

وأشاد "آل مجثل" بالداعمين لهذا البرنامج وقال: "الوزارة بسائر مسؤوليها يعملون بجهد جبار من أجل استزراع واسع ووفق الخطط المرسومة وبمتابعة واهتمام، ونحن اليوم نعمل ضمن سياسة الوزارة ومنهجيتها ونحرص على أن نكون من أوائل الفروع في كل حملة وفعاليّة ومبادرة ونجد تفاعلاً كبيرًا من الموظفين والمزارعين والمتطوعين مما يدل على اهتمام المجتمع وحرصهم على النجاح".