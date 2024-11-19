"المدني" يدشن معرض التوعية بالأمن السيبراني في تعليم الرياض

دشّن مساعد وزير التعليم للتطوير والتحول المهندس مرهف المدني معرض التوعية بالأمن السيبراني "لا تفتح لهم باب" والذي تستضيفه الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض بحضور مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الأستاذ الدكتور نايف بن عابد الزارع، وعدد من القيادات التعليمية والإدارية.
وأكد مساعد وزير التعليم للتطوير والتحول المهندس مرهف المدني خلال تدشينه للمعرض أهمية مثل هذه المعارض في التوعية بالأمن السيبراني، مشيراً إلى أن فوز المملكة بالمركز الرابع في الحكومة الرقمية يعكس التطور الهائل للمملكة في برامج الحكومة الرقمية وهذا يتطلب المزيد من التوعية بالأمن السيبراني.
ويحتوي المعرض الذي سيستمر على مدى يومين على مجموعة من الجلسات الإرشادية والأنشطة التفاعلية التي تحاكي الهجمات السيبرانية.
وتهدف وزارة التعليم من خلال إقامة هذا المعرض إلى تعزيز ثقافة الأمن السيبراني في المجتمع التعليمي ورفع مستوى الوعي المجتمعي بالمخاطر السيبرانية وطرق الحماية منها .