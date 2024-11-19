"المدني" يدشن معرض التوعية بالأمن السيبراني في تعليم الرياض

وأكد مساعد وزير التعليم للتطوير والتحول المهندس مرهف المدني خلال تدشينه للمعرض أهمية مثل هذه المعارض في التوعية بالأمن السيبراني، مشيراً إلى أن فوز المملكة بالمركز الرابع في الحكومة الرقمية يعكس التطور الهائل للمملكة في برامج الحكومة الرقمية وهذا يتطلب المزيد من التوعية بالأمن السيبراني.