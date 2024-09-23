تستمرّ أسبوعًا.. "تعليم جدة" يطلق أسبوع احتفالات اليوم الوطني

ورفعت المديرُ العام للتعليم بمحافظة جدة منال اللهيبي، أسمى عبارات التهنئة والتبريكات للقيادة الرشيدة بهذه المناسبة الوطنية الكبرى، التي تعكس مسيرة المملكة من الشتات إلى الوحدة، ومن الجهل إلى العلم، ومن الشدة إلى الرخاء، بفضل الله ثم بفضل المؤسس الملك عبدالعزيز، طيب الله ثراه، وصولًا إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، الذي شهدت فيه المملكة نقلات نوعية وتاريخية بقيادة حكيمة من الملك سلمان وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.