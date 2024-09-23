تستمرّ أسبوعًا.. "تعليم جدة" يطلق أسبوع احتفالات اليوم الوطني

تنطلق، غدًا الثلاثاء، فعاليات وبرامج الاحتفال باليوم الوطني الـ94 للمملكة في المدارس التابعة للإدارة العامة للتعليم بجدة، تحت شعار "نحلم ونحقّق".
وتستمرّ هذه الاحتفالات لمدة أسبوع؛ حيث سيتمّ تنفيذها في جميع المدارس بمختلف المراحل التعليمية "بنين وبنات".
ورفعت المديرُ العام للتعليم بمحافظة جدة منال اللهيبي، أسمى عبارات التهنئة والتبريكات للقيادة الرشيدة بهذه المناسبة الوطنية الكبرى، التي تعكس مسيرة المملكة من الشتات إلى الوحدة، ومن الجهل إلى العلم، ومن الشدة إلى الرخاء، بفضل الله ثم بفضل المؤسس الملك عبدالعزيز، طيب الله ثراه، وصولًا إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، الذي شهدت فيه المملكة نقلات نوعية وتاريخية بقيادة حكيمة من الملك سلمان وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.
وأكدت "اللهيبي" على أهمية هذه المناسبة الغالية، مشيرة إلى أن كافة المدارس ستُقيم برامج وفعاليات تعزّز حب الوطن في نفوس الطلاب والطالبات، وترسخ فخرهم بأمجاد وطنهم وبطولات قيادته عبر التاريخ.
من جانبه أوضح رئيس قسم نشاط الطلاب بتعليم جدة "عوض العتيبي"، أن احتفالات المدارس ستتضمن فعاليات متنوعة لتفعيل اليوم الوطني الرابع والتسعين، مثل "رسائل ومسابقات الذاكرة الوطنية"، و"أوبريتات"، بالإضافة إلى الورش الفنية والفنون الأدائية والتراثية، والعروض المسرحية، والمعارض الفنية، والرحلات التعريفية، إلى جانب الشخصيات الوطنية وغيرها من البرامج التي تستمر حتى 30 ربيع الأول الجاري.