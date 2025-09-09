بعد تحقيقه 94.6% في التقييم.. مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة ينال اعتماد "سباهي"

في إنجاز يعكس التزامه بمعايير الجودة وسلامة المرضى، حصل مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة – عضو تجمع المدينة الصحي – على شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي (CBAHI)"، بعد اجتيازه التقييم الشامل بنسبة 94.63%.
وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن حصول المستشفى على هذا الاعتماد يُعد تتويجًا للجهود المستمرة في تطبيق أعلى معايير الرعاية الصحية، وتوفير بيئة علاجية آمنة، تُسهم في تعزيز ثقة المجتمع بالخدمات الطبية المقدمة.
وأكد التجمع أن هذا الإنجاز يأتي ضمن مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، من خلال رفع كفاءة القطاع الصحي وتحسين تجربة المستفيدين، وتعزيز مؤشرات الأداء في المنشآت الصحية.