"جامعة جدة" تكرّم "المياه" و"المسؤولية الاجتماعية" بمكة

وشكر مدير عام الفرع المهندس أحمد فواز الحربي، رئيس الجامعة على تنظيم هذا الملتقى الذي يجسّد حرص الجامعة على الاضطلاع بالمسؤولية الاجتماعية ودعم العمل التطوعي وغرس ثقافته في المنظومة الاجتماعية وتعزيز الوعي بأهميته؛ لما يحمله من قيمة مضافة تترك أثرها المستدام في المجتمع.