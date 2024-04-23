"جامعة جدة" تكرّم "المياه" و"المسؤولية الاجتماعية" بمكة

كرمت جامعة جدة، اليوم الثلاثاء، مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، ورئيس قسم التطوع والمسؤولية الاجتماعية بفرع الوزارة بالمنطقة المهندس حسين بن كمال الدين فلمبان.
جاء ذلك خلال ملتقى "مبادرون"، والذي عقد بمركز المؤتمرات بجامعة جدة، لعرض أبرز المبادرات التطوعية لكل قطاعات الجامعة، وتكريم الجهات الداعمة للعمل التطوعي.
وشكر مدير عام الفرع المهندس أحمد فواز الحربي، رئيس الجامعة على تنظيم هذا الملتقى الذي يجسّد حرص الجامعة على الاضطلاع بالمسؤولية الاجتماعية ودعم العمل التطوعي وغرس ثقافته في المنظومة الاجتماعية وتعزيز الوعي بأهميته؛ لما يحمله من قيمة مضافة تترك أثرها المستدام في المجتمع.
وقال "الحربي": إن الوزارة تولي العمل التطوعي جلّ عنايتها وتعمل دائمًا على استقطاب المتطوعين وتنمية قدراتهم وتحفيزهم على تقديم كل ما من شأنه إثراء العمل الاجتماعي وتنميته، بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030.