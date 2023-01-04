ملتقى "دراية" يتفاعل بـ 9 ورش وينصح بـ"الادخار وتأمين الحاسوب وإسعاف الأطفال"

وتناول اللواء بسام عطية من رئاسة أمن الدولة في ورشة عمل بعنوان "المهددات الأمنية والفكرية" عن القطاعات الأمنية في الدولة، ومفهوم الأمن الوطني منذ عام 1947- وحتى عام 2000م، ومهددات، وعن مراحل صنع السياسة العامة، مبينًا أنه يتكون الأمن الوطني من عدة أبعاد أساسية، تختلف قوة كل منها، باختلاف خصائص الدولة، موجهًا رسالته للحضور بأن الأمن قيمة ثابتة في الحياة ويجب المحافظة عليه.