"تعليم الطائف" تُنظِّم اللقاء التعريفي للطلاب والطالبات المجتازين مقياس "موهبة"

نظَّمت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف مساء اليوم اللقاء التعريفي للطلاب والطالبات المجتازين مقياس موهبة 2024م؛ لتسليط الضوء على البرامج المقدمة للطلاب الموهوبين، وذلك عبر برنامج webex.
وتناول اللقاء تفسير نتائج مقياس موهبة، وآلية تسكين الطلبة في فصول الموهوبين بمدارس التعليم العام، إضافة إلى برنامج رعاية البرامج الإثرائية المسائية، والبرامج الإثرائية الصيفية، وبرنامج التسريع، وفصول الشراكة مع موهبة.
يُشار إلى أن ذلك يأتي حرصًا من الإدارة على أهمية التواصل مع الطلبة المجتازين مقياس موهبة 2024م.