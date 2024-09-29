"تعليم الطائف" تُنظِّم اللقاء التعريفي للطلاب والطالبات المجتازين مقياس "موهبة"

وتناول اللقاء تفسير نتائج مقياس موهبة، وآلية تسكين الطلبة في فصول الموهوبين بمدارس التعليم العام، إضافة إلى برنامج رعاية البرامج الإثرائية المسائية، والبرامج الإثرائية الصيفية، وبرنامج التسريع، وفصول الشراكة مع موهبة.