محايل تحتفل باليوم الوطني الـ95 بعروض فلكلورية وأوبريت "ميثاق المحبة"

شهدت محافظة محايل، مساء أمس، احتفالًا وطنيًا مميزًا بمناسبة اليوم الوطني الـ95 للمملكة، وذلك برعاية محافظ محايل محمد بن فلاح القرقاح، وبحضور مديري الإدارات الحكومية والأمنية، ورؤساء المراكز والمشايخ، وجموع غفيرة من الأهالي الذين توافدوا للمشاركة في أجواء غلبت عليها مشاعر الفخر والاعتزاز.
الفعالية التي نظمتها بلدية محايل تضمنت فقرات وطنية متنوعة، شملت عروضًا فلكلورية وشعبية، وأناشيد وطنية جسدت مشاعر الانتماء، إلى جانب مشاركات مجتمعية من الأطفال والأسر، فيما أضاءت الألعاب النارية سماء المحافظة بألوانها الزاهية، مشكلة لوحات احتفالية عكست الولاء للوطن والقيادة.
وشهدت المناسبة مشاركة فاعلة من عدد من الجهات الحكومية والأهلية والخيرية، التي أقامت معارض وطنية متنوعة، فيما قدم قطاع محايل الصحي خدمات طبية شملت الفحوصات وقياس الضغط وتقديم الاستشارات الصحية للزوار.
وقدّم الشاعر محمد الناشبي قصيدة وطنية بعنوان "استبشرت نجد"، نالت استحسان الحضور، فيما ألقى المحافظ القرقاح كلمة رفع فيها التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة، مؤكدًا أن اليوم الوطني يمثل ذكرى خالدة لتجسيد وحدة الوطن وتلاحم شعبه، ومشيدًا بما تشهده المملكة من منجزات تنموية متسارعة في مختلف القطاعات.
واختُتمت الفعالية بأوبريت وطني بعنوان "ميثاق المحبة"، من كلمات الدكتور محمد بن علي العمري، وأداء الفنان عبدالرزاق بن فايع وإبراهيم عسيري، وسط تفاعل كبير من الأهالي الذين احتفلوا بهذه المناسبة الوطنية الغالية بروح من الحب والاعتزاز.