محايل تحتفل باليوم الوطني الـ95 بعروض فلكلورية وأوبريت "ميثاق المحبة"

شهدت محافظة محايل، مساء أمس، احتفالًا وطنيًا مميزًا بمناسبة اليوم الوطني الـ95 للمملكة، وذلك برعاية محافظ محايل محمد بن فلاح القرقاح، وبحضور مديري الإدارات الحكومية والأمنية، ورؤساء المراكز والمشايخ، وجموع غفيرة من الأهالي الذين توافدوا للمشاركة في أجواء غلبت عليها مشاعر الفخر والاعتزاز.