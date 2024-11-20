محافظ خليص يستقبل الرئيس التنفيذي لتجمع مكة الصحي

التقى محافظ خليص رجاء بن دخيل الله السلمي، في مقر المحافظة، اليوم الأربعاء، الرئيس التنفيذي لتجمع مكة المكرمة الصحي الدكتور حاتم بن أحمد العمري.
جاء ذلك برفقة عدد من الرؤساء التنفيذيين والمدير التنفيذي لمستشفى خليص العام الدكتور فهد الغانمي.
وقدّم الدكتور "العمري" الاعتماد الذي حصل عليه مستشفى خليص العام من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (CBAHI).
وبارك المحافظ هذا الإنجاز معبّرًا عن تطلعه لاستمرار تحقيق التميز في خدمات المستشفى.
كما ناقش اللقاء احتياجات أهالي المحافظة والمراكز التابعة لها من الخدمات الصحية، وسبل تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة.
وفي ختام الاجتماع، شكر المحافظ التجمع الصحي على جهودهم وتعاونهم المستمر مع المحافظة.