احتفاء بيوم النمر العربي.. "تعليم أبوعريش" ينظم مسيرة "كات ووك 2024 "

وتأتي المسيرة هذا العام بالتزامن مع قرار الأمم المتحدة باعتماد 10 فبراير من كل عام يوماً عالمياً للنمر العربي للتوعية بأهمية القطط البرية بمختلف أنواعها، وحماية البيئة التي تعيش بها. وتعكس جهود السعودية في الحفاظ على المناطق المحمية للحياة الفطرية والكائنات المهددة بالانقراض ومنتجاتها، وفقاً لأعلى المعايير الدولية.