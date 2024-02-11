احتفاء بيوم النمر العربي.. "تعليم أبوعريش" ينظم مسيرة "كات ووك 2024 "

انطلقت مساء أمس السبت فعاليات مسيرة كات ووك 2024 بمحافظة أبوعريش والتي ينظمها مكتب التعليم بالمحافظة، وذلك برعاية محافظ أبوعريش شاهر بن شهاب الجنفاوي، حيث تأتي هذه الفعالية احتفاء باليوم العالمي للنمر العربي الذي يصادف 10 فبراير (شباط) من كل عام.
وشهد الفعالية حضور كبير ومشاركة من كافة القطاعات الحكومية والأهلية وتهدف إلى تعزيز الوعي بترابط رفاهيتنا الجماعية مع الكائنات من حولنا، وأهمية الحفاظ على القطط الكبيرة السبعة وأبرزها النمر العربي.
وتأتي المسيرة هذا العام بالتزامن مع قرار الأمم المتحدة باعتماد 10 فبراير من كل عام يوماً عالمياً للنمر العربي للتوعية بأهمية القطط البرية بمختلف أنواعها، وحماية البيئة التي تعيش بها. وتعكس جهود السعودية في الحفاظ على المناطق المحمية للحياة الفطرية والكائنات المهددة بالانقراض ومنتجاتها، وفقاً لأعلى المعايير الدولية.