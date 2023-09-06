محافظ بقيق يُشيد بترسيخ القيادة الرشيدة لثقافة حقوق الإنسان

التقى محافظُ بقيق زيد بن محمد أبو طالب، اليوم الأربعاء، في مقر المحافظة؛ مديرَ فرع هيئة حقوق الإنسان في المنطقة الشرقية نوال بنت رفعت البواردي.
عُقد اللقاء بحضور مساعد مدير شرطة المحافظة العقيد فهد بن عبدالرحمن العتيبي، ورئيس بلدية المحافظة المهندس بادي بن فهيد القحطاني.
ونوه محافظ بقيق إلى ما توليه القيادة الرشيدة، أعزّها الله، لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، ودعمها للمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وأهمية العمل على توعية المجتمع بما كفلته الدولة عبر منظومة مؤسساتها من حقوق للأفراد، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، والإعلام عن وسائل التواصل مع الهيئة لرفع الشكاوى أو طلب المساعدة القانونية.
وأشاد المحافظ بما تبذله الهيئة وأجهزة الدولة المختلفة من جهود لإنفاذ توجيهات القيادة الرشيدة، يحفظها الله، في تمكين كل فرد من حقوقه التي كفلها له الشرع والنظام، مبديًا استعداد المحافظة وكل الجهات ذات العلاقة على دعم جهود الهيئة في نشر الثقافة الحقوقية والوعي بحقوق الإنسان، متمنيًا لـ"البواردي" وفريق العمل بالهيئة التوفيق.
من جهتها قدمت "البواردي" إيجازًا عن اختصاصات الهيئة والأنظمة المتبعة في المملكة، والتي تكفل لكل إنسان حقوقه وتحفظ كرامته.
وقالت: إن الهيئة تهدف إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وفق ضوابط الشريعة الإسلامية، موضحة أنها الجهة الحكومية المختصّة بإبداء الرأي والمشورة فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان، والتأكّد من تنفيذ الجهات الحكومية المعنية للأنظمة واللوائح السارية فيما يتعلّق بحقوق الإنسان؛ لتنمية الوعي وحفظ الحقوق، انطلاقًا من تعاليم الدين الإسلامي، وبدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين، ومتابعة سمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، ومتابعة ودعم أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز.
كما عبرت "البواردي" عن شكرها وتقديرها لمحافظ بقيق، على استقباله، وحرص المحافظة على مواصلة الجهود نحو نشر ثقافة حقوق الإنسان، موضحةً أن الفرع سيواصل العمل وفق استراتيجية الهيئة، ومتابعة اختصاصاتها في كل محافظات المنطقة.