محافظ بقيق يُشيد بترسيخ القيادة الرشيدة لثقافة حقوق الإنسان

وقالت: إن الهيئة تهدف إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وفق ضوابط الشريعة الإسلامية، موضحة أنها الجهة الحكومية المختصّة بإبداء الرأي والمشورة فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان، والتأكّد من تنفيذ الجهات الحكومية المعنية للأنظمة واللوائح السارية فيما يتعلّق بحقوق الإنسان؛ لتنمية الوعي وحفظ الحقوق، انطلاقًا من تعاليم الدين الإسلامي، وبدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين، ومتابعة سمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، ومتابعة ودعم أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز.