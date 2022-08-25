في مختلف التخصصات.. "تقنية البنات" بجدة تختتم برنامج تهيئة المستجدات لـ500 متدربة

أقامت الكلية التقنية للبنات بجدة، اليوم الخميس، برنامج تهيئة المتدربات المستجدات للفصل التدريبي الأول 1444 هـ، والبالغ عددهن 500 متدربة في مختلف التخصصات: المحاسبة، التجارة الإلكترونية، الإدارة المكتبية، التجميل والتزيين النسائي، تصميم الأزياء، والخياطة، وذلك بمسرح المعهد الصناعي الثانوي، بهدف تعريفهن بلوائح التدريب وأنظمته ومميزات الالتحاق بالكلية، بإشراف وكيلة شؤون المتدربات إيمان العزيزي، وتنفيذ المرشدات الطلابيات: هنادي عبد الرزاق، وريم الكريديس، وإيمان الحربي.