في مختلف التخصصات.. "تقنية البنات" بجدة تختتم برنامج تهيئة المستجدات لـ500 متدربة

أقامت الكلية التقنية للبنات بجدة، اليوم الخميس، برنامج تهيئة المتدربات المستجدات للفصل التدريبي الأول 1444 هـ، والبالغ عددهن 500 متدربة في مختلف التخصصات: المحاسبة، التجارة الإلكترونية، الإدارة المكتبية، التجميل والتزيين النسائي، تصميم الأزياء، والخياطة، وذلك بمسرح المعهد الصناعي الثانوي، بهدف تعريفهن بلوائح التدريب وأنظمته ومميزات الالتحاق بالكلية، بإشراف وكيلة شؤون المتدربات إيمان العزيزي، وتنفيذ المرشدات الطلابيات: هنادي عبد الرزاق، وريم الكريديس، وإيمان الحربي.
وقد استهلّ اللقاء بكلمة عميدة الكلية الدكتورة عفراء اللياتي، رحّبت فيها بالمستجدّات وحثّتْهن على الالتزام بالحضور من اليوم الأول، والتعرف على أنظمة الكلية، ومعرفة ما لهنّ وما عليهنّ، متمنية لهن التوفيق والنجاح.
وقد جرى خلال البرنامج توضيح خدمات التوجيه والإرشاد والتعريف بإجراءات القبول والتسجيل في الكلية، والتعريف بصندوق المتدربين، ولوائح السلوك والمخالفات، وحقوق وواجبات المتدربات. وتخلل البرنامج شرح رئيسات الأقسام للخطط التدريبية.
وقُدم شرح بنظام رايات ونظام البلاك بورد، وأنماط التدريب المتبعة في الكلية كالتدريب المدمج والتدريب الذاتي.
واختتم اللقاء بتوجيه المتدربات لحضور المحاضرات والالتزام من اليوم الأول.