رغم استلامه قبل عامين.. نقص الخدمات يؤرق مستفيدي مخطط "إسكان عتود الزهور" بالخميس

ومنذ بداية استلام الأرض في العام 2020م، ومنح التراخيص لأكثر من٧٠٠ مستفيد للبدء في الإنشاءات؛ أصبح المخطط مكتملًا بنسبة تفوق ٨٠٪، وجاهزة للسكن؛ لكن أعاقت مشكلة نقص الخدمات السكن فيه، وتعرّض مستفيدوه للعديد من الاعتداءات والسرقات المستمرة بشكل يومي، مسجلة بمخافر الدوريات والشرطة دون حل أو جدوى في مشكلة إضافية للملاك.