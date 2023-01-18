رغم استلامه قبل عامين.. نقص الخدمات يؤرق مستفيدي مخطط "إسكان عتود الزهور" بالخميس

ناشد مستفيدو مخطط "إسكان عتود الزهور" بطريق المية بخميس مشيط، باستكمال الخدمات من (مياه، وإنارة، وصرف صحي، وسفلتة)، بعدما أثقلت كاهلهم القروض العقارية، إضافة إلى استقطاعات الإيجارات في منازلهم الحالية.
ومنذ بداية استلام الأرض في العام 2020م، ومنح التراخيص لأكثر من٧٠٠ مستفيد للبدء في الإنشاءات؛ أصبح المخطط مكتملًا بنسبة تفوق ٨٠٪، وجاهزة للسكن؛ لكن أعاقت مشكلة نقص الخدمات السكن فيه، وتعرّض مستفيدوه للعديد من الاعتداءات والسرقات المستمرة بشكل يومي، مسجلة بمخافر الدوريات والشرطة دون حل أو جدوى في مشكلة إضافية للملاك.
وطالَبَ أهالي الحي الجهاتِ المعنية، بالنظر وحل مشكلاتهم، ومتابعة خدمات المخطط، والعمل على مزامنة تواريخ إنجازها مع إنشاءات المستفيدين، رافضين ما تم من السماح للمستفيدين ببدء البناء رغم تعثر أو عدم إنجاز خدمات المخطط التي تُمكن المستفيد من السكن.