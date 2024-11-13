"صحة نجران" تستضيف ملتقى "استثمر في الصحة".. 20 نوفمبر الجاري

وقال فرع وزارة الصحة بمنطقة نجران: "إن الملتقى يهدف إلى تعزيز الاستثمار، وشرح الفرص الاستثمارية، واستدامة الخدمات الصحية بالمنطقة، وتمكين القطاع الصحي الخاص، والتعريف باستراتيجيات واستدامة الخدمات الصحية في مجال الاستثمار".