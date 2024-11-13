"صحة نجران" تستضيف ملتقى "استثمر في الصحة".. 20 نوفمبر الجاري

يستضيف فرع وزارة الصحة بمنطقة نجران يوم الأربعاء الموافق 20 نوفمبر الجاري ملتقى "استثمر في الصحة".
وقال فرع وزارة الصحة بمنطقة نجران: "إن الملتقى يهدف إلى تعزيز الاستثمار، وشرح الفرص الاستثمارية، واستدامة الخدمات الصحية بالمنطقة، وتمكين القطاع الصحي الخاص، والتعريف باستراتيجيات واستدامة الخدمات الصحية في مجال الاستثمار".
وأضاف بأن الملتقى سيشهد مشاركة عدد من القيادات والمسؤولين بوزارة الصحة، إضافة إلى مشاركة واسعة للمستثمرين بالمنطقة ورجال الأعمال مستهدفًا الخروج بتوصيات ومقترحات، تُسهم في تنمية القطاع الصحي بمختلف المجالات.