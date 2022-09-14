"تعليم جدة" تطلق برنامج "فصول الموهوبين والموهوبات" بمدارسها للعام الحالي

وأكد في كلمته خلال الحفل أن الاهتمام بالموهوبين والموهوبات يأتي امتدادًا للرعاية والدعم الذي توليه القيادة الرشيدة للتعليم بشكل عام، والموهوبين على وجه الخصوص؛ حيث يحظى الطلاب والطالبات في فصول الموهبة بالرعاية المميزة والبرامج النوعية التي تصقل قدراتهم وتنمي مواهبهم وتوجه إبداعاتهم، مشيرًا إلى أن "تعليم جدة" يسعى للتوسع في افتتاح هذه الفصول والتركيز عليها كجزء من الخدمات التعليمية التي تقدمها الإدارة.