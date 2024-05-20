"ضياء عسير" تختتم برنامجها التدريبي للمعاقات بصريًّا على استخدام brail note touch

وأشار "الوادعي" إلى أن البرنامج اشتمل على تأهيل وتدريب الكفيفات على فتح الجهاز وضبط إعداد التشغيل والإعدادات، مرورًا بمعالج الكلمات ومدير الملفات والبريد الإلكتروني والإنترنت.