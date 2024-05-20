"ضياء عسير" تختتم برنامجها التدريبي للمعاقات بصريًّا على استخدام brail note touch

اختتمت جمعية "ضياء" لرعاية المكفوفين بمنطقة عسير، البرنامج التدريبي للمعاقات بصريًّا على استخدام الجهاز الإلكترونيbrail note touch، والذي استهدف 13 كفيفة بمركز التدريب الخاص بالجمعية.
وأوضح المدير التنفيذي بالجمعية المهندس عبدالله الوادعي، أن البرنامج التدريبي استهدف 13 كفيفة من طالبات المرحلة الثانوية والجامعية، واستمر لمدة 10 أيام.
وأشار "الوادعي" إلى أن البرنامج اشتمل على تأهيل وتدريب الكفيفات على فتح الجهاز وضبط إعداد التشغيل والإعدادات، مرورًا بمعالج الكلمات ومدير الملفات والبريد الإلكتروني والإنترنت.
يُذكر أن الجمعية تمنح المكفوفين والمكفوفات أجهزة عالية التقنية من خلال دعم عدة جهات مانحة تعتبرهم الجمعية شركاء النجاح.