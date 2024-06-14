مكتب البيئة ينهي استعدادات عيد الأضحى في الخرج

وأوضح مدير مكتب البيئة والمياه والزراعة المهندس خالد بن مبارك الدوسري أن "مكتب الوزارة وضع خطة للعمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك شملت مهام الإدارة الصحية داخل المسالخ، وتكليف أكثر من 20 مراقباً ومشرفاً، وتجهيز مواقع بيع الأضاحي بمحافظة الخرج ومركز الهياثم، ومتابعة أعمال الرقابة في سوق الخضار المركزي ووفرة المنتجات".