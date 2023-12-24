"الأمر بالمعروف" تواصل نشر محتوى برنامج "أحكام الرقية الشرعية" بالخرج وحوطة بني تميم

يواصل فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، نشر محتوى برنامج "أحكام الرقية الشرعية"، ممثلاً بهيئتَي الخرج، وحوطة بني تميم، عبر الشاشات الذكية، في الأسواق والأماكن العامة والمستشفيات.