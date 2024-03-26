جامعة الملك خالد والمديرية العامة للمباحث توقعان اتفاقية تعاون في "الفرعاء"

وقّعت جامعة الملك خالد، مساء اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون مع المديرية العامة للمباحث ممثلة بإدارة سجن المباحث العامة بأبها، وذلك في مقر المدينة الجامعية بالفرعاء، وقد مثّل الجامعة في توقيع الاتفاقية رئيسها الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، فيما مثّل المديرية العامة للمباحث مدير مباحث منطقة عسير اللواء تركي بن خالد الباهلي.
وتأتي هذه الاتفاقية لتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب والطالبات الموقوفين في سجون المديرية العامة للمباحث؛ بهدف رفع مستوى تحصيلهم العلمي والتدريبي، تماشيًا مع رسالة رئاسة أمن الدولة والجهات التابعة لها في العمل على تعزيز أدوارهم.
ونصت أبرز بنود الاتفاقية على التعاون بين الطرفين على تقديم البرامج التدريبية والتعليمية الجامعية للنزلاء والنزيلات والموظفين في المديرية العامة للمباحث، بالإضافة إلى منح الشهادات المعتمدة للخريجين.
وتشمل المجالات المحددة للتعاون تقديم برامج تعليمية في التخصصات المتاحة، وتطوير الجوانب التعليمية والأكاديمية والتدريبية بما يتوافق مع احتياجات البرامج، وتوفير الندوات والبرامج التوعوية والدورات التدريبية والاستشارات المتعلقة بتطوير المهارات اللازمة.