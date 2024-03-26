جامعة الملك خالد والمديرية العامة للمباحث توقعان اتفاقية تعاون في "الفرعاء"

وقّعت جامعة الملك خالد، مساء اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون مع المديرية العامة للمباحث ممثلة بإدارة سجن المباحث العامة بأبها، وذلك في مقر المدينة الجامعية بالفرعاء، وقد مثّل الجامعة في توقيع الاتفاقية رئيسها الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، فيما مثّل المديرية العامة للمباحث مدير مباحث منطقة عسير اللواء تركي بن خالد الباهلي.