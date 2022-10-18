"صحة عسير" تستحدث قسمًا لطوارئ النساء والولادة بمستشفى محايل

استحدثت "صحة عسير"، قسمًا لطوارئ النساء والولادة بمستشفى محايل العام، يعمل على مدار الساعة لتقديم خدماته العلاجية للمستفيدين.
وقالت "ًصحة عسير" في بيان اليوم الثلاثاء: إن القسم مزود بكامل الخدمات والتجهيزات الحديثة والكوادر الطبية المدربة للتعامل مع جميع الحالات.
وأضافت: يتضمن القسم منطقة استقبال تتسع لعدد 10 سيدات، وغرفة كشف طبيب مجهزة، وغرفة ملاحظة وتنويم بسعة خمسة أسرة بكامل التجهيزات الطبية، وغرفة ولادة.
وأوضحت أن هذا القسم سيسهم، بإذن الله، في تقليل أوقات الانتظار وسهولة الوصول للخدمة، كما سيسهم في رفع نسبة رضى المستفيد من الخدمات المقدمة.
وبينت "صحة عسير" أن القسم قدم خدماته خلال شهر 1078 خدمة للمستفيدين في أقسام النساء والولادة، فيما جرى تقديم خدمات لعدد 137 حالة في أجنحة التنويم، وأجري فيه أكثر من ثماني حالات ولادة.