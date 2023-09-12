نائب أمير الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء جمعية سواعد للإعاقة الحركية

استقبل نائبُ أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم الثلاثاء؛ رئيسَ مجلس إدارة جمعية سواعد للإعاقة الحركية، فيصل عبدالله فؤاد أبوبشيت، يرافقه أعضاء مجلس إدارة الجمعية.
وقدم "أبوبشيت" للأمير أحمد بن فهد، عرضًا عن أنشطة وبرامج الجمعية ومشروع توفير سيارات مجهزة لذوي الإعاقة؛ لتمكينهم من العمل في تطبيقات توجيه المركبات، وأوضح أن المشروع يشتمل على عدة مراحل تتضمّن التدريب على المهارات الحياتية والتدريب على قيادة السيارة، ثم تسليم المركبات.
ورفع أبوبشيت شكره لنائب أمير المنطقة الشرقية على دعمه ومتابعته لأعمال الجمعية.