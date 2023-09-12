نائب أمير الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء جمعية سواعد للإعاقة الحركية

وقدم "أبوبشيت" للأمير أحمد بن فهد، عرضًا عن أنشطة وبرامج الجمعية ومشروع توفير سيارات مجهزة لذوي الإعاقة؛ لتمكينهم من العمل في تطبيقات توجيه المركبات، وأوضح أن المشروع يشتمل على عدة مراحل تتضمّن التدريب على المهارات الحياتية والتدريب على قيادة السيارة، ثم تسليم المركبات.