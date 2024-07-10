بحضور "الريثي".. "بلدية العارضة" و"جمعية البر" توقِّعان شراكة مجتمعية

وقَّع رئيس بلدية محافظة العارضة، المهندس سلطان بن سلمان الفيفي، عقد شراكة مجتمعية مع جمعية البر الخيرية بالعارضة، التي مثلها رئيسها عبدالله حسين العبدلي، وذلك بحضور محافظ محافظة العارضة عبدالله بن محمد الريثي.