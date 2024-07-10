بحضور "الريثي".. "بلدية العارضة" و"جمعية البر" توقِّعان شراكة مجتمعية

وقَّع رئيس بلدية محافظة العارضة، المهندس سلطان بن سلمان الفيفي، عقد شراكة مجتمعية مع جمعية البر الخيرية بالعارضة، التي مثلها رئيسها عبدالله حسين العبدلي، وذلك بحضور محافظ محافظة العارضة عبدالله بن محمد الريثي.
يأتي ذلك ضمن وحدة الشراكة المجتمعية، وانطلاقًا من رؤية السعودية 2030.
وتهدف الشراكة إلى تعزيز الجهود، ودعم تهيئة البيئة التنموية، وتفعيل دور ومسؤولية الطرفين في المجتمع من الناحية التنموية التطوعية، والتأسيس والتأهيل والتدريب للعمل التطوعي بما يخدم الطرفين، والتعاون فيما يعزز تلك الشراكة.
وصرح المهندس سلطان الفيفي بحرص البلدية على المشاركة المجتمعية؛ فهي مبدأ أساسي من مبادئ تنمية المجتمع، وتعزيز الشراكات الناجحة، ومد آفاق التعاون مع الجمعيات التي أصبحت تضطلع بدور كبير في قيادة ورعاية الحراك التنموي والأنشطة والفعاليات المجتمعية.