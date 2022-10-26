ملتقى حاتم الطائي الدولي يستعرض خلال جلساته العلمية أهم الدراسات عن "القهوة السعودية"

افتتح ملتقى حاتم الطائي الدولي اليوم أولى جلساته العلمية اليوم بعنوان "التطور التاريخي لصناعة القهوة"، وقد تحدث خلال الجلسة الدكتور فهد بن سالم المغلوث عن القهوة السعودية: دراسة في التحولات المعجمية والأنساق الدلالية والأعراف السيميائية.
وتحدث الأكاديمي الجزائري الدكتور شريف قوعيش عن القهوة في شبه الجزيرة العربية -دراسة في النشأة والتطور، وتناولت الدكتورة مريم بنت خلف العتيبي موضوع القهوة السعودية في كتابات الرحالة رؤية الآخر، فيما تحدث الدكتور سعد بن سعيد الرفاعي عن القهوة السعودية في مشاهدات الرحالة الغربيين -حائل مثالاً.
وكانت الجلسة الثانية للملتقى قد عقدت بعنوان "القهوة السعودية الحاضر وآفاق المستقبل" حيث تحدث الدكتور حمود بن محمد الحسيني فيها عن القهوة السعودية الأسواق والموانئ، فيما تحدث الدكتور حسين بن هادي المالكي عن زراعة البن الخولاني في منطقة جازان.
واختتمت الجلسة الثانية بمداخلة الدكتور فهد بن حامد الزماي عن حاضر القهوة السعودية ومستقبلها "منطقة سلمى في حائل أنموذجاً"، فيما جرى نقاش ثري عقب الجلستين تناول عدداً من النقاط المهمة التي أثرت هذه الجلسات.