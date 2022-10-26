ملتقى حاتم الطائي الدولي يستعرض خلال جلساته العلمية أهم الدراسات عن "القهوة السعودية"

وكانت الجلسة الثانية للملتقى قد عقدت بعنوان "القهوة السعودية الحاضر وآفاق المستقبل" حيث تحدث الدكتور حمود بن محمد الحسيني فيها عن القهوة السعودية الأسواق والموانئ، فيما تحدث الدكتور حسين بن هادي المالكي عن زراعة البن الخولاني في منطقة جازان.