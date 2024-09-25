مدير "تعليم الطائف" يدشن فعالية "ماضٍ عريق ومستقبل مشرق"

دشن مدير عام التعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، اليوم الأربعاء، البث المباشر لفعالية "ماضٍ عريق ومستقبل مشرق"، للاحتفاء باليوم الوطني السعودي الرابع والتسعين، وذلك بالثانوية الثامنة عشرة "بنات" ومتوسطة وثانوية الصور ومجمع العبادي التعليمي "بنين".
ورفع "الغامدي" أجمل التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، وأمير منطقة مكة المكرمة، ونائبه، ومحافظ الطائف، وكل الشعب السعودي، بمناسبة اليوم الوطني.
وقال: إن اليوم الوطني مناسبة عظيمة وذكرى خالدة تجسد رحلة الكفاح منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله، -وصولًا إلى نهضة الوطن وتقدمه في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله.
وأضاف: أنه مما يدعو للاعتزاز كون المملكة العربية السعودية تُعد أُنموذجًا فريدًا بنهضتها الشاملة وتلاحم أبناء الوطن مع القيادة الرشيدة.
وأشاد "الغامدي"، في كلمته بحرص تعليم الطائف، هذا العام، بتقديم أكثر من 90 فعالية بمناسبة اليوم الوطني، ابتهاجًا وفرحة به وتعزيزًا وترسيخًا للقيم لدى الطلاب والطالبات، كحب الوطن والمحافظة على ممتلكاته وتقدير تاريخه ورموزه ومنجزاته.
واختتم المدير العام لـ"تعليم الطائف"، كلمته بتقديم الشكر والعرفان لجميع المشاركين والمشاركات بهذا الاحتفال والاحتفاء الوطني وتفعيل وتوظيف التقنية بالصوت والصورة والمقدمة قسم النشاط الطلابي والمدارس المشاركة.
وأطلقت المدارس المشاركة وطلابها وطالباتها حزمة من الفعاليات الوطنية المعبرة والمتنوعة، التي انطوت في ثناياها على حب الوطن والاعتزاز به، من خلالها تُرسخ وتُنمى الوطنية لدى الطلبة وأفراد المجتمع، وتُبرز دور مؤسس هذا الكيان الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه.
واشتملت الفعاليات على قصائد وطنية وعروض مرئية وأفلام وثائقية عن المملكة وتوحيدها ودور المؤسس -رحمه الله- في جمع الشتات وتحول التناحر إلى وحدة وانصهار وتكامل.
كما تواجدت معارض ورسومات فنية وطنية وأركان تفاعلية عن الحرف الوطنية القديمة والصناعات السعودية الحديثة، ومسابقات ودوري كروي وطني، ومسيرة وطنية وعرض للفنون والفلكلور الشعبي السعودي.