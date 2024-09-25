مدير "تعليم الطائف" يدشن فعالية "ماضٍ عريق ومستقبل مشرق"

وأشاد "الغامدي"، في كلمته بحرص تعليم الطائف، هذا العام، بتقديم أكثر من 90 فعالية بمناسبة اليوم الوطني، ابتهاجًا وفرحة به وتعزيزًا وترسيخًا للقيم لدى الطلاب والطالبات، كحب الوطن والمحافظة على ممتلكاته وتقدير تاريخه ورموزه ومنجزاته.