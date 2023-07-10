"البواردي" يبحث الاستعدادات اللازمة لإنجاح مهرجان فلفل شقراء الثالث

ترأس عادل بن عبدالله البواردي، محافظ شقراء رئيس لجنة الإشراف على مهرجان فلفل شقراء الثالث والفعاليات المصاحبة، في مكتبه بديوان المحافظة، اجتماع لجنة الإشراف على المهرجان.
وناقش الاجتماع الاستعدادات لإقامة مهرجان فلفل شقراء الثالث، الذي سيقام في الخيمة المعدة للفعاليات بجوار قاعة احتفالات البلدية الواقعة بجوار نادي الوشم الرياضي.
ومن المقرر أن يشهد المهرجان عرضًا للفلفل وبعض المنتجات الزراعية التي تشتهر بها المحافظة، مع فعاليات مصاحبة تستمر لمدة 10 أيام في قاعة احتفالات البلدية والساحات الخارجية للقاعة.
وتشمل الفعاليات المتنوعة مشاركة أُسر منتجة، فود ترك، نقاط بيع، كافيهات، مطاعم، ألعاب أطفال، الجناح الحجازي، الجناح البحريني، الجناح الحساوي، إضافة إلى فعاليات المسرح والفرق الترفيهية، الفنون الشعبية، ألعاب الخفة، فعاليات نسائية مميزة وجوائز ومسابقات.
وأكد المحافظ ضرورة تضافر الجهود، والتعاون بين الجهات المشاركة والمعنية والأجهزة ذات العلاقة؛ وذلك من أجل إنجاح هذا المهرجان.