بالفيديو.. "طالبات أشيقر" يُنشدن الشعر تغنيًا بحب الوطن والانتماء والولاء للقيادة

تنافست طالبات ابتدائية أشيقر التابعة لتعليم شقراء، في الإنشاد شعرًا، للتغني بحب الوطن والانتماء والولاء للقيادة الرشيدة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني ٩٣.
وفي التفاصيل، توشحت طالبات ابتدائية أشيقر الألبسة التراثية الأصيلة، وتجملن بالحلي الشعبية الموروثة، وتنافسن في الإنشاد حبًّا وعشقًا للوطن وإجلالًا لقادة البلاد.
وأنشدت مجموعة من الطالبات قصيدة "بلادي بلادي منار الهدى، ومجد البطولة مجد الفدا"، وأنشدت الطالبة لانا الحميد قصيدة "هيا يا أطفال هيا جميعنا نصفق لقائد فتي علم بطل أبي عبدالعزيز على الجواد سار مع الأبطال غار"، وأنشدت الطالبة عذبة مسفر الدوسري قصيدة "أنا سعودي ذا أصلي وذي بلدي وصية لأبي أوصي بها ولدي"، وأنشدت الطالبة دانة هذال الدوسري قصيدة "ما طاحت أوطان بها شعب جبار هذا الوطن غالي وتفديه الأعمار".