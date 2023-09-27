بالفيديو.. "طالبات أشيقر" يُنشدن الشعر تغنيًا بحب الوطن والانتماء والولاء للقيادة

وفي التفاصيل، توشحت طالبات ابتدائية أشيقر الألبسة التراثية الأصيلة، وتجملن بالحلي الشعبية الموروثة، وتنافسن في الإنشاد حبًّا وعشقًا للوطن وإجلالًا لقادة البلاد.