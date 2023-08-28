ضمن فعاليات السنة الدولية.. "بيئة العرضيات" تنفذ ورشة تدريبية عن زراعة الدخن بمكة

من جهته أوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة بالإنابة المهندس وليد بن إبراهيم آل دغيس أن الوزارة تعمل على الاهتمام بزراعة الدخن وتطويرها، من خلال استخدام التقنيات الحديثة في زراعته وحصاده، وتعزيز الصناعة التحويلية له، وأيضًا من خلال زيادة الرقعة الزراعية، والاهتمام بالأصناف.