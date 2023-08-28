ضمن فعاليات السنة الدولية.. "بيئة العرضيات" تنفذ ورشة تدريبية عن زراعة الدخن بمكة

نظّم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة العرضيات، ورشة عمل بعنوان "زراعة الدخن بمنطقة مكة المكرمة"، ضمن فعاليات السنة الدولية للدخن 2023 تحت شعار "إرث غني لطاقة كاملة".
وتستهدف الورشة إبراز مزايا الدخن ورفع مستوى الوعي به؛ فضلًا عن توجيه السياسات للاستفادة من منافعه الغذائية والصحية.
وقال مدير مكتب الوزارة بالعرضيات أحمد محمد الفقيه إن الورشة تأتي من أهمية هذا المحصول الزراعي في إطار مشروع تعزيز قدرات الوزارة لتنفيذ برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة في المحافظة؛ حيث يتم العمل على تعزيز وإبراز أهمية الحبوب البعلية وإسهاماتها في تحقيق الأمن الغذائي.
من جهته أوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة بالإنابة المهندس وليد بن إبراهيم آل دغيس أن الوزارة تعمل على الاهتمام بزراعة الدخن وتطويرها، من خلال استخدام التقنيات الحديثة في زراعته وحصاده، وتعزيز الصناعة التحويلية له، وأيضًا من خلال زيادة الرقعة الزراعية، والاهتمام بالأصناف.
جدير بالذكر أن الدخن يمتاز بتحمل الظروف المناخية القاسية، ويسهم في تحسين التربة والنظم البيئية، وتعزيز التنوع البيئي، ويزرع في مساحات واسعة غرب وجنوب غرب المملكة، في المنطقة الممتدة من المدينة المنورة شمالًا حتى الحدود الجنوبية للمملكة جنوبًا.
ويتميز بالعديد من الفوائد الغذائية والصحية العالية؛ فهو غني بالمغذيات، ويساعد على المحافظة على صحة القلب، ويخفض الكوليسترول بالدم، كما يقلل الإصابة بالسكري، ويحسّن وظيفة الجهاز الهضمي، ويعزز وظائف الكبد والكلى، بالإضافة إلى أنه يمنع الإصابة بفقر الدم.
ويُعد الدخن من المحاصيل ذات القيمة الغذائية العالية، وهو المحصول الأكثر ملاءمة للتوسع في زراعته لسد النقص في الحبوب على مستوى العالم، وتسعى المملكة إلى زيادة الاهتمام بالدخن والتوسع في زراعته وتطويره؛ للإسهام في تعزيز الأمن الغذائي، ودعم التنمية الزراعية المستدامة، بالإضافة إلى مواجهة التحديات العالمية المتعلقة بسلاسل الإمداد.