في شقراء.. جمعية " قادرون" تدشن مبادرة "جهازي" لتقديمها للأشخاص ذوي الإعاقة

بعد ذلك جرى التعريف بالمبادرة من قبل الرئيس التنفيذي للجمعية: وليد بن عبدالله الشهيب، حيث بين الفئة المستهدفة ونوعية الدعم وآليته؛ مؤكداً أن المبادرة تهدف إلى إكمال الجهود والخدمات التي تقدمها الدولة من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدعم ذوي الإعاقة لممارسة حياتهم اليومية بتوفير الأجهزة الأساسية.