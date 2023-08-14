في شقراء.. جمعية " قادرون" تدشن مبادرة "جهازي" لتقديمها للأشخاص ذوي الإعاقة

دشنت جمعية "قادرون" بمحافظة شقراء للأشخاص ذوي الإعاقة أولى مبادراتها وبرامجها النوعية المتمثلة في برنامج ومبادرة "جهازي" بدعم ورعاية من مؤسسة عبدالعزيز بن عبدالله الجميح الخيرية وذلك ضمن برامج ومشروعات الجمعية.
وحضر التدشين رئيس مجلس إدارة الجمعية عبد الرحمن بن عبدالعزيز المنيع وأعضاء مجلس الإدارة الحالي والسابق ومستفيدي الجمعية، وشارك الإعلاميون محمد الحميضي والدكتور فلاح الجوفان والدكتور عبدالله المترك والدكتور عبدالله المقحم في فعاليات التدشين.
وبدأ برنامج التدشين بكلمة لرئيس مجلس الإدارة رحب فيها بالجميع موضحاً جهود الحكومة الرشيدة تجاه هذه الفئة الغالية والتي تتطلب المساندة والمشاركة من الجهات الربحية وغير الربحية ومنها هذه المبادرة.
بعد ذلك جرى التعريف بالمبادرة من قبل الرئيس التنفيذي للجمعية: وليد بن عبدالله الشهيب، حيث بين الفئة المستهدفة ونوعية الدعم وآليته؛ مؤكداً أن المبادرة تهدف إلى إكمال الجهود والخدمات التي تقدمها الدولة من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدعم ذوي الإعاقة لممارسة حياتهم اليومية بتوفير الأجهزة الأساسية.
واختتم اللقاء بتسليم الأجهزة للمستفيدين من خدمات الجمعية والتقاط الصور التذكارية.
وأنشئت جمعية "قادرون" في العام 1440هـ بترخيص رقم 1107 لتخدم الأشخاص ذوي الإعاقة في محافظة شقراء وماحولها ولديها العديد من المبادرات والأنشطة والبرامج لخدمة تخصصية لهذه الفئة المميزة والغالية لدعمهم ومساندتهم.
وتهدف الجمعية إلى المساهمة الفاعلة في تأهيل وتمكين أسر ذوي الإعاقة، وتنمية الموارد المالية واستدامتها وكفاءة الشراكة مع الأجهزة الحكومية والخاصة، لزيادة الاستفادة من الاتفاقات الحالية، وعقد اتفاقات جديدة من شأنها تحقيق المصلحة المشتركة لكافة الأطراف.
كما تهدف الجمعية إلى العمل على تسويق خدمات الجمعية للعملاء بناء على خطط وأسس علمية، إضافة إلى جذب الكفاءات البشرية وتطويرها.