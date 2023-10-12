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على هامش ملتقى الخريجين.. اتفاقية تعاون بين "أمانة جازان" وجامعة المنطقة

تستهدف إعداد برامج تدريبية مشتركة والمشاركة في الدراسات التخطيطية وأعمال التطوير
على هامش ملتقى الخريجين.. اتفاقية تعاون بين "أمانة جازان" وجامعة المنطقة

وقّعت أمانة جازان اتفاقية تعاون مع جامعة جازان، بحضور رئيس الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، وأمين منطقة جازان المهندس يحيى الغزواني، على هامش ملتقى الخريجين، الذي نظمته كليتا الهندسة، والتطبيقات الصناعية بالجامعة، بفندق جراند ملينيوم.

ومثّل أمانة جازان في توقيع الاتفاقية: مساعد أمين جازان الدكتور إبراهيم الخياط؛ فيما مثّل جامعة جازان وكيل الجامعة الدكتور محمد عريشي.

وتهدف الاتفاقية إلى إعداد برامج تدريبية مشتركة، وكذلك المشاركة في الدراسات التخطيطية والتصميمية والمعمارية وأعمال التطوير في المنطقة بما يخدم المصلحة العامة.

جامعة جازان
أمانة جازان
اتفاقية تعاون

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