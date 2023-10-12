على هامش ملتقى الخريجين.. اتفاقية تعاون بين "أمانة جازان" وجامعة المنطقة

وقّعت أمانة جازان اتفاقية تعاون مع جامعة جازان، بحضور رئيس الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، وأمين منطقة جازان المهندس يحيى الغزواني، على هامش ملتقى الخريجين، الذي نظمته كليتا الهندسة، والتطبيقات الصناعية بالجامعة، بفندق جراند ملينيوم.