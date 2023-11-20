"طوارئ الخرمة العام" يستقبل 95 ألف مراجع منذ بداية العام 2023

استقبل قسم طوارئ مستشفى الخرمة العام، قرابة 95 ألف مراجع منذ بداية العام 2023، حتى اليوم، ضمن الخدمات الصحية التي يقدمها التجمع الصحي بالطائف.
واستقبل قسم الطوارئ نحو 55808 حالات طارئة وحرجة، تم التعامل معها من الفرق الطبية بالمستشفى، وتقديم الخدمات الطبية اللازمة.
كما باشرت الفرق الطبية بقسم الطوارئ 277 حالة من الإصابات في الحوادث المتعددة، خلال الـ10 أشهر من العام الميلادي الجاري.
ويهدف التجمع الصحي بالطائف، ممثلاً بقسم الطوارئ بمستشفى الخرمة العام، إلى رفع نسبة تطوير مؤشرات أداء مستوى الخدمة، إضافة إلى تقليل مدة وجود المريض بقسم الطوارئ، والعمل على سرعة تقديم الخدمة الطبية للمراجعين بالمستشفى.