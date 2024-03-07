"صحي الرياض الثالث" يدعم "أسنان عفيف" بـ 20 طبيبًا ومساعدًا لتحسين جودة الخدمات

بدورها وبناءً على هذا الدعم، تعمل إدارة مستشفى عفيف على المسارعة بجدولة خطَّة تطويرية؛ للعمل على رفع جودة الرعاية الصحية لخدمات الأسنان، بمجمع عيادة طب الأسنان، وكافة عيادة مراكز الرعاية الصحية التابعة له، كما تعمل الإدارة في الوقت نفسه، على زيادة عدد العيادات الطبيّة بمجمع طب الأسنان، وسوف تُدشن هذه العيادات، للعمل في الفترة المسائية خلال العام الحالي؛ من أجل سد الاحتياج على الطلب المتزايد لخدمات الأسنان بالمحافظة، وتقليل مواعيد الانتظار، إذ يبلغ متوسط المستفيدين من خدمات المجمع يوميًا أكثر من 55 مريضًا.