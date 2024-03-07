"صحي الرياض الثالث" يدعم "أسنان عفيف" بـ 20 طبيبًا ومساعدًا لتحسين جودة الخدمات

وجَّه تجمّع الرياض الصحي الثالث، بدعم القطاع الصحي في محافظة عفيف بعدد 15 طبيبًا للأسنان، وعدد 5 مساعدين لأطباء الأسنان؛ في إطار تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين، وتحسين معدلات الأداء بعيادات الأسنان بالمنطقة، ولرفع العناية بجودة الخدمات الصحية المقدمة.
وأضاف "التجمع" أن الدعم الطبي يأتي بالتزامن مع خطط تطوير خدمات الأسنان، وتلبية التطلعات والطموحات للمستفيدين، من الخدمات الصحية على مستوى المحافظة.
تجدر الإشارة إلى أن أعداد المستفيدين من خدمات مجمع عيادات طب الأسنان بمحافظة عفيف، بلغ 15281 مستفيدًا خلال عام 2023م، ومن المتوقع أن يزيد العدد بعد الدعم الذي ستحظى به العيادات من الكوادر الطبية المتخصصة.
بدورها وبناءً على هذا الدعم، تعمل إدارة مستشفى عفيف على المسارعة بجدولة خطَّة تطويرية؛ للعمل على رفع جودة الرعاية الصحية لخدمات الأسنان، بمجمع عيادة طب الأسنان، وكافة عيادة مراكز الرعاية الصحية التابعة له، كما تعمل الإدارة في الوقت نفسه، على زيادة عدد العيادات الطبيّة بمجمع طب الأسنان، وسوف تُدشن هذه العيادات، للعمل في الفترة المسائية خلال العام الحالي؛ من أجل سد الاحتياج على الطلب المتزايد لخدمات الأسنان بالمحافظة، وتقليل مواعيد الانتظار، إذ يبلغ متوسط المستفيدين من خدمات المجمع يوميًا أكثر من 55 مريضًا.