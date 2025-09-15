بيئة الطائف و"هدف" يعقدان ورشة عمل للجمعيات الزراعية والمستثمرين

أقام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف، بالتعاون مع فرع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، ورشة عمل استهدفت عددًا من الجمعيات الزراعية والمستثمرين، بهدف تعزيز الشراكات الفاعلة وتطوير الكفاءات الوطنية في القطاع الزراعي.
وتناولت الورشة فرص دعم الجمعيات الزراعية وآليات تمكين المستثمرين من الاستفادة من البرامج التمويلية والتدريبية التي يقدمها "هدف"، إضافة إلى إبراز دور القطاع الزراعي في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد مدير مكتب الوزارة بمحافظة الطائف، المهندس هاني بن عبد الرحمن القاضي، أن هذه الورشة تأتي في إطار جهود المكتب لتوسيع التعاون مع الجهات ذات العلاقة، وفتح آفاق جديدة أمام الجمعيات والمستثمرين للاستفادة من الممكنات المتاحة، بما يسهم في رفع الكفاءة والإنتاجية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.