"بيئة العاصمة المقدسة" ولجنة التوطين تتفقدان سوق الخضار والفواكه المركزي

قام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة، ممثلاً بقسم الأسواق والمسالخ، بتفقد سوق الخضار والفواكه المركزي، بالتعاون مع الجهات الشريكة في لجنة التوطين، والتي تضم فرع وزارة التجارة، وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وشرطة العاصمة المقدسة.
وتأتي هذه الجولة للوقوف على سير العمل ومتابعة تطبيق الأنظمة والتعليمات بسوق الخضار والفواكه المركزي بالعاصمة المقدسة لضمان وفرة السلع وإمداد الأسواق بالمنتجات الغذائية الزراعية والحيوانية، والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للاشتراطات البيئية، وكذلك الرقابة على التزام البائعين بعرض المنتجات بالطريقة الصحيحة، والتأكد من الأسعار ومنافذ البيع الإلكتروني، ومنع دخول مخالفي نظام الإقامة، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين، وكذلك التحقق من وجود رخص التسويق وتلبية متطلبات السعودة داخل السوق.
وأكد الدكتور محمد بن عبد الله الحتيرشي، مدير مكتب الوزارة بالعاصمة المقدسة، أن هذه الحملات الرقابية المشتركة تأتي في إطار السعي إلى تحقيق أهداف التوطين، وضمان تطبيق الأنظمة المعمول بها، مشيرًا إلى أن الجولات الرقابية مستمرة خلال الفترة المقبلة لضمان تحقيق أعلى معايير الامتثال والبيئة الآمنة في الأسواق، والقضاء على الظواهر السلبية، ورفع نسبة الامتثال.