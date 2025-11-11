"بيئة العاصمة المقدسة" ولجنة التوطين تتفقدان سوق الخضار والفواكه المركزي

وأكد الدكتور محمد بن عبد الله الحتيرشي، مدير مكتب الوزارة بالعاصمة المقدسة، أن هذه الحملات الرقابية المشتركة تأتي في إطار السعي إلى تحقيق أهداف التوطين، وضمان تطبيق الأنظمة المعمول بها، مشيرًا إلى أن الجولات الرقابية مستمرة خلال الفترة المقبلة لضمان تحقيق أعلى معايير الامتثال والبيئة الآمنة في الأسواق، والقضاء على الظواهر السلبية، ورفع نسبة الامتثال.