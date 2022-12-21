"أمانة عسير" تُنفِّذ خطة فرضية بمشاركة واسعة من كل الفِرق الفنية

وتسعى البلديات دائمًا إلى ضبط آليات التعامل مع المشكلات التي قد تنجم عن هطول الأمطار، من خلال خطة شاملة لتوزيع الفرق الميدانية، ومعدات سحب المياه، ومتابعة شبكات تصريف مياه الأمطار، إلى جانب أهمية تدريب منسوبي البلديات على استخدام وسائل السلامة، والتأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية في الحدائق والمرافق العامة، فضلاً عن التأكد من جاهزية الآليات والكوادر البشرية، وسرعة الاستجابة، ومباشرة الحالات الميدانية بسرعة وتنسيق فعال.