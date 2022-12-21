"أمانة عسير" تُنفِّذ خطة فرضية بمشاركة واسعة من كل الفِرق الفنية

بتوجيه من أمين منطقة عسير، المهندس عبدالله الجالي، نفَّذ محور الشمال الشرقي لأمانة عسير خطة فرضية صباح اليوم الأربعاء.
وتضمَّنت الخطة مداخلة أمين المنطقة، المهندس عبدالله الجالي، الذي ناقش القائمين عبر الاتصال المرئي في تنفيذ الخطة، وآليات عملها على أرض الواقع؛ وذلك إيمانًا بمثل هذه الخطط الفرضية، وما لها من نتائج إيجابية، وقياس الأثر لمهام الجهات المشاركة، وتعزيز الإيجابيات، ومعالجة السلبيات.
تزامنت الخطة مع مباشرة البلديات الحالات المطرية، وما ينتج عنها من حوادث وتجمعات مياه.
وتسعى البلديات دائمًا إلى ضبط آليات التعامل مع المشكلات التي قد تنجم عن هطول الأمطار، من خلال خطة شاملة لتوزيع الفرق الميدانية، ومعدات سحب المياه، ومتابعة شبكات تصريف مياه الأمطار، إلى جانب أهمية تدريب منسوبي البلديات على استخدام وسائل السلامة، والتأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية في الحدائق والمرافق العامة، فضلاً عن التأكد من جاهزية الآليات والكوادر البشرية، وسرعة الاستجابة، ومباشرة الحالات الميدانية بسرعة وتنسيق فعال.
ونُفِّذت الخطة الفرضية بحديقة الملك عبدالله الجنوبية ببيشة، من خلال سيناريو يشمل تحقيق أهداف عدة، أهمها مدى استعداد البلديات للحالات المطرية الشديدة، وجاهزية الآليات والكوادر البشرية بالتعاون مع الجهات الأخرى على تنفيذ خطط الإطفاء والإنقاذ والإخلاء.
وقد تم تخصيص غرفة للعمليات في بلدية بيشة، بحضور محافظ بيشة، وعدد من مديري الجهات الحكومية ذات العلاقة. واطلع الجميع على سير عمل الفرضية، ونقلها باتصال مرئي مع الأمين ورؤساء البلديات؛ ومن ثَمَّ ناقش القائمون على الفرضية آليات الاستعداد المبكر للحالات المطرية، وجاهزية المعدات والآليات، وخطط التنفيذ الميدانية.