تعزيز البعد الإنساني في مشروعات التطوير البلدي والعمراني بالطائف

وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية وزارة البلديات والإسكان، التي تواكب رؤية المملكة 2030، وتعمل على تطوير المدن بما يساهم في تحسين الخدمات وتعزيز جودة الحياة. كما أن مشروع "أنسنة المدينة" يعتمد على استمرارية تقديم الخدمات الحضرية، مثل التخطيط العمراني، المشهد الحضري، والنظافة العامة، وفق معايير تساهم في تحسين الحياة الحضرية.