تعزيز البعد الإنساني في مشروعات التطوير البلدي والعمراني بالطائف

تسعى أمانة الطائف، في إطار جهودها التطويرية والتنويرية، إلى تعزيز البعد الإنساني في مشروعاتها العمرانية لتحسين الهوية البصرية ودعم وتشجيع البرامج الثقافية والفنية. وتهدف الأمانة إلى إقامة الساحات العامة والمناطق الخضراء المفتوحة، بما يحقق أهداف مبادرة "أنسنة المدينة"، التي تركز على تحويل الأحياء إلى مناطق نموذجية تحقق تطلعات السكان.
وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية وزارة البلديات والإسكان، التي تواكب رؤية المملكة 2030، وتعمل على تطوير المدن بما يساهم في تحسين الخدمات وتعزيز جودة الحياة. كما أن مشروع "أنسنة المدينة" يعتمد على استمرارية تقديم الخدمات الحضرية، مثل التخطيط العمراني، المشهد الحضري، والنظافة العامة، وفق معايير تساهم في تحسين الحياة الحضرية.
وتماشياً مع هذه الجهود، أطلقت الأمانات والبلديات مشروع "بهجة"، الذي يهدف إلى خلق بيئة عمرانية حيوية تشجع على التنقل بالمشي والتفاعل الاجتماعي. ويستهدف المشروع إنشاء وتطوير الحدائق والتدخلات الحضرية في كافة المناطق بحلول عام 2030، لتكون ضمن نطاق يسهل الوصول إليه من المنازل.
وقد شهدت الطائف العديد من التحسينات في المشهد الحضري، مثل معالجة التشوه البصري، وزيادة المساحات الخضراء، وزراعة أكثر من 100 ألف شجرة. كما تم تطوير العديد من الشوارع والمحاور الحيوية مثل شارع أبو بكر الصديق التجاري، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات ممرات المشاة.
وتعمل أمانة الطائف على تطبيق دليل الوصول الشامل لتطوير الواجهات السياحية والحدائق، بهدف تعزيز الاستدامة وتحسين الحركة العقارية، إلى جانب مشروعات برنامج "الأراضي البيضاء" لدعم توفير الأراضي بأسعار مناسبة.
وفي إطار مبادرة "أنسنة المدن"، تسعى الأمانة إلى رفع نصيب الفرد من الساحات والأماكن العامة، وتحقيق توازن في توزيع الحدائق والمسطحات الخضراء، مما يسهم في تحسين جودة الحياة للسكان والزوار.