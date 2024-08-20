مدير "تعليم الطائف" يتابع نسبة الإنجاز بمشروع مدرسة "القلت"

تابع مدير عام التعليم بالطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، اليوم الثلاثاء، نسبة الإنجاز بمشروع مدرسة القلت.
وشدّد على ضرورة رصد مراحل الإنجاز وتدوينها دوريًا، مطالبًا بتذليل العوائق التي قد تعيق سير العمل بكل المشروعات التعليمية، وسرعة الإنجاز، وتلافي التأخير.
كما طالب "الغامدي" بتسليم المشروعات في الوقت المحدّد، وفق أعلى معايير الجودة.
جاء ذلك بحضور المساعد للخدمات ونائب الرئيس التنفيذي لشركة تطوير في القطاع الغربي.
وأكّد مدير التعليم، في نهاية جولته، أهمية متابعة تنفيذ المشروعات برصد نسبة الإنجاز بها، وتدوينها دوريًا، والتأكّد من تنفيذها وفق المعايير الهندسية.
من جانب آخر، اجتمع المدير العام للتعليم، مع نائب الرئيس التنفيذي لشركة "تطوير" في القطاع الغربي؛ لاستعراض خطة مشروعات الإدارة الجاري العمل بها والمستقبلية، بحضور المساعد للخدمات.