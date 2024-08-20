مدير "تعليم الطائف" يتابع نسبة الإنجاز بمشروع مدرسة "القلت"

وشدّد على ضرورة رصد مراحل الإنجاز وتدوينها دوريًا، مطالبًا بتذليل العوائق التي قد تعيق سير العمل بكل المشروعات التعليمية، وسرعة الإنجاز، وتلافي التأخير.