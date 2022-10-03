بإبراز موروث السعودية.. "الشؤون الإسلامية" تحتفي باليوم العالمي للقهوة

وأشار “الخزيم“ إلى أن الجميع يعتز بهذا الموروث الذي يجسد ما يتصف به الشعب السعودية من صفات الكرم والجود، منوهاً بأن القهوة السعودية تأخذ طابعًا تاريخيًا أصيلًا، ونحرص على إبراز تاريخها، وذلك من خلال تنظيم فعالية لمنسوبيها تبين الدلالات الحضارية المرتبطة بالقهوة السعودية، واقترانها بهوية المجتمع السعودي.