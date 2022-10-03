بإبراز موروث السعودية.. "الشؤون الإسلامية" تحتفي باليوم العالمي للقهوة

أكد المدير العام للموارد البشرية بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد صالح الخزيم أن الوزارة وبوقت مبكر أعدت برنامجاً ومبادرة بالتنسيق مع إحدى الشركات الوطنية المختصة بالقهوة السعودية للاحتفاء باليوم العالمي للقهوة، وبهذا العنصر الثقافي والموروث الأصيل المرتبط بهوية وثقافة المملكة.
وقال “الخزيم“: إنطلاقاً من توجيهات ومتابعة الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ قامت الإدارة العامة للموارد البشرية بالتنسيق والإعداد لمواكبة هذا الحدث العالمي للاعتزاز بالموروث الشعبي والوطني، وهي القهوة السعودية التي تحتفي بها المملكة على مدار العام وتم تسمية هذا العام لعام القهوة السعودية.
وأشار “الخزيم“ إلى أن الجميع يعتز بهذا الموروث الذي يجسد ما يتصف به الشعب السعودية من صفات الكرم والجود، منوهاً بأن القهوة السعودية تأخذ طابعًا تاريخيًا أصيلًا، ونحرص على إبراز تاريخها، وذلك من خلال تنظيم فعالية لمنسوبيها تبين الدلالات الحضارية المرتبطة بالقهوة السعودية، واقترانها بهوية المجتمع السعودي.
وبين أن هذه المشاركة تهدف بمجملها إلى إبراز مظاهر الكرم والضيافة السعودية الأصيلة المرتبطة بالقهوة السعودية وعاداتها الفريدة، وتسليط الضوء على تاريخها والأدوات والمكونات وطرق تحضير وتقديم القهوة السعودية، وبيان المكانة العالية للقهوة السعودية باعتبارها رمزًا ثقافيًت ووطنيًا، وجاءت على إثرها تسمية عام 2022م بـ"عام القهوة السعودية".
واختتم الخزيم تصريحه لـ"سبق" مؤكداً أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تحرص على مواكبة الفعاليات والأيام العالمية، ومنها الاحتفاء باليوم العالمي للقهوة وبالقهوة السعودية خصوصاً كونها موروثًا مرتبطًا بهوية وثقافة المملكة.