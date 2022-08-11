في منطقة الباحة ومحافظاتها.. "الهزاني" يدشن حملة "ومن أحياها"

وتهدف الحملة إلى تعليم المشاركين بالإسعافات الأولية، وتعلم الإنعاش القلبي الرئوي وطرق استخدام أجهزة إزالة الرجفان الآلية وتستهدف الحملة كل الأعمار سعيًا من الهيئة لتحقيق الفائدة من تنفيذ هذه الحملة، وفي إطار خطط الفرع التوعوية.