في منطقة الباحة ومحافظاتها.. "الهزاني" يدشن حملة "ومن أحياها"

دشن محافظ بلجرشي نايف بن محمد الهزاني هذا اليوم الخميس، حملة (ومن أحياها) التي تقيمها هيئة الهلال الأحمر السعودي، بمنطقة الباحة ومحافظاتها.
وأضاف عماد منسي الزهراني أن الفرع أقام حملة توعوية تحت شعار (ومن أحياها)، وذلك بحديقة الدانة بالمحافظة للتوعية والتثقيف وطرق التعامل مع حالات توقف القلب والتنفس والتعريف بكيفية استخدام أجهزة الإنعاش القلبي الرئوي.
وتهدف الحملة إلى تعليم المشاركين بالإسعافات الأولية، وتعلم الإنعاش القلبي الرئوي وطرق استخدام أجهزة إزالة الرجفان الآلية وتستهدف الحملة كل الأعمار سعيًا من الهيئة لتحقيق الفائدة من تنفيذ هذه الحملة، وفي إطار خطط الفرع التوعوية.