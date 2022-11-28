"تآلف" تساعد 29 شابًا من المقبلين على الزواج بمبلغ 345 ألف ريال

قدمت الجمعية الخيرية لتيسير الزواج والرعاية الأسرية "تآلف" بمحافظة عنيزة، دعمًا ماليًا لـ 29 شابًا من المقبلين على الزواج، حيث بلغ مجموع المبالغ المقدمة منذ بداية شهر أكتوبر لهذا العام 345 ألف ريال، كما أقرضت الجمعية شابًا مبلغ 60 ألف ريال، وذلك بهدف مساعدتهم والوقوف معهم في مقتبل حياتهم.
ومن جانب آخر، فقد قدمت الجمعية ممثلة بمركز تآلف للتدريب، عدة دورات تدريبية متخصصة من تقديم نخبة من المختصين استهدفت الشباب والشابات؛ لتثقيفهم ورفع الوعي لديهم في الجانب الشرعي والطبي والنفسي والاجتماعي والمالي للوصول لأسرة آمنة وسعيدة.
وتُقدّم الجمعية مساعدات مالية وفق عدد من الشروط أبرزها: أن يكون المتقدم سعودي وتكون المساعدة للزواج الأول، وكذلك يكون من سكان محافظة عنيزة، وألا يكون قد مضى على عقد النكاح أكثر من ستة أشهر وحضور الدورة التدريبية، وألا يتجاوز صافي الدخل 8000 ريال، حيث تسعد الجمعية باستقبال طلبات التقدم على موقعها الإلكتروني.