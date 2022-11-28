"تآلف" تساعد 29 شابًا من المقبلين على الزواج بمبلغ 345 ألف ريال

قدمت الجمعية الخيرية لتيسير الزواج والرعاية الأسرية "تآلف" بمحافظة عنيزة، دعمًا ماليًا لـ 29 شابًا من المقبلين على الزواج، حيث بلغ مجموع المبالغ المقدمة منذ بداية شهر أكتوبر لهذا العام 345 ألف ريال، كما أقرضت الجمعية شابًا مبلغ 60 ألف ريال، وذلك بهدف مساعدتهم والوقوف معهم في مقتبل حياتهم.