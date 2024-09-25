بمناسبة يوم الوطن .."أصدقاء المرضى" بعنيزة تنظم برنامجًا ترفيهيًا للمرضى بالمستشفيات

أطلقت جمعية أصدقاء المرضى بعنيزة مبادراتها بمناسبة اليوم الوطني الرابع والتسعين عبر عدة مواقع.
وقالت رئيسة قسم خدمات المرضى بالجمعية هند بنت سليمان المحيميدي: هذه المناسبة غالية على الجميع وتمثل حدثًا تاريخيًا مهمًا، واشتملت المبادرات على زيارات المرضى في مستشفى الملك سعود ومستشفى الشفاء ومركز احتواء للخدمات الاجتماعية التابع للجمعية بمشاركة المتطوعين الصحيين بهدف الاطمئنان على أحوالهم وتقديم التهنئة والهدايا بهويتها الوطنية.
وأضافت: كما تضمّن إقامة برنامج ترفيهي للمرضى ضيوف مركز احتواء في أحد المنتجعات جاءت فيه العروض الشعبية بمشاركة دار عنيزة للتراث الشعبي علاوة على المسابقات الترفيهية والمشاركات والأهازيج الوطنية وفعاليّات تشويقية.
واختتمت: وشاركت الجمعية عبر أسطول مأجور لنقل المرضى في مسيرة قافلة وطن التمور بمشاركة الجهات الحكومية والخيرية كما قدمت منتجًا إعلاميًا لقسم التوعية والتثقيف الصحي تحت شعار (قد لا نحتاج إلى طبيب، ولكن نحتاج إلى وطن) يتحدث عن التطور التقني والصحي مع بقاء الانتماء للوطن والأرض وقدمت إدارة الموارد البشرية إهداءات لمنسوبي الجمعية تضمنت الهوية الوطنية.