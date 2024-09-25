بمناسبة يوم الوطن .."أصدقاء المرضى" بعنيزة تنظم برنامجًا ترفيهيًا للمرضى بالمستشفيات

واختتمت: وشاركت الجمعية عبر أسطول مأجور لنقل المرضى في مسيرة قافلة وطن التمور بمشاركة الجهات الحكومية والخيرية كما قدمت منتجًا إعلاميًا لقسم التوعية والتثقيف الصحي تحت شعار (قد لا نحتاج إلى طبيب، ولكن نحتاج إلى وطن) يتحدث عن التطور التقني والصحي مع بقاء الانتماء للوطن والأرض وقدمت إدارة الموارد البشرية إهداءات لمنسوبي الجمعية تضمنت الهوية الوطنية.