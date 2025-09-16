محافظ المجاردة يعلن انضمامه عضوًا في نادي الفاروق وداعماً لمسيرته

ورحب العسيري برئيس النادي وأعضاء المجلس، منوهًا بما تحظى به الرياضة في المملكة من دعم واهتمام كبيرين من القيادة الرشيدة – حفظها الله –، ومتمنيًا لهم التوفيق في خدمة المحافظة وشبابها. وأكد أنه سيكون عضوًا في النادي وداعمًا له، مشيرًا إلى البدء في إنشاء مقر للنادي بالتعاون مع عدة جهات، والمساهمة في رسم استراتيجية واضحة لتحقيق أهدافه.