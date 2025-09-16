محافظ المجاردة يعلن انضمامه عضوًا في نادي الفاروق وداعماً لمسيرته

استقبل محافظ المجاردة ناصر بن مفرح العسيري صباح اليوم رئيس مجلس إدارة نادي الفاروق المكلف صديق بن بيه الشهري، وأعضاء المجلس فيصل محمد الشهري وعايض صديق الشهري.
ورحب العسيري برئيس النادي وأعضاء المجلس، منوهًا بما تحظى به الرياضة في المملكة من دعم واهتمام كبيرين من القيادة الرشيدة – حفظها الله –، ومتمنيًا لهم التوفيق في خدمة المحافظة وشبابها. وأكد أنه سيكون عضوًا في النادي وداعمًا له، مشيرًا إلى البدء في إنشاء مقر للنادي بالتعاون مع عدة جهات، والمساهمة في رسم استراتيجية واضحة لتحقيق أهدافه.
من جانبه، عبّر رئيس النادي صديق بن بيه الشهري عن شكره وتقديره لمحافظ المجاردة على متابعته المستمرة لمسيرة النادي وحرصه على دعمه ومساندته لمبادراته وأنشطته، مؤكدًا أن هذا الدعم اللامحدود يمثل دافعًا كبيرًا لمواصلة العمل والتميّز بما يخدم أبناء المحافظة ويُسهم في تطوير الحركة الرياضية فيها.