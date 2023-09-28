بمشاركة عدد من مسؤولي التعليم.. طالبات الباحة يحتفلن باليوم الوطني 93

احتفت طالبات مدارس تعليم منطقة الباحة، بذكرى اليوم الوطني الثالث والتسعين، الذي نظمته إدارة النشاط الطلابي للبنات بمجمع رضوى بنت كعب بالرومي تحت شعار "نحلم ونحقق"، بمشاركة الدكتورة بدرية بنت عبدالرحمن الغانم، مدير عام الإيفاد والابتعاث بوزارة التعليم ومساعد المدير العام لشؤون تعليم البنات نوال بنت علي الدرمحي وعدد من مديرات الدوائر الحكومية والقيادات التعليمية بالمنطقة وأولياء أمور الطالبات.
ونُظم حفل خطابي بهذه المناسبة بدأ بالنشيد الوطني، لتتوالى بعده الفقرات، مستهلة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقت المساعد للشؤون التعليمية للبنات كلمة أعربت خلالها عن شكرها وتقديرها للدكتورة بدرية بنت عبدالرحمن الغانم لمشاركتها الكريمة لحفل طالبات المنطقة، مرحبة بجميع الحضور لمشاركتهم بناتهم الطالبات فرحتهم بوطنهم، منوهة بما يحظى به التعليم من اهتمام ورعاية ودعم من ولاة أمر هذه البلاد – حفظهم الله – .
واستعرضت الدرمحي في كلمتها الجهود التي بذلتها الإدارة للاحتفال باليوم الوطني 93، مبرزة دور المعلمين والمعلمات الذين غرسوا في نفوس الطلاب والطالبات العديد من القيم الوطنية السامية.
وبينت أن الإدارة أعدت برنامجاً حافلاً لإبراز مظاهر الابتهاج باليوم الوطني بما يعزز القيم الوطنية لدى الطلاب والطالبات وينمي فيهم اعتزازهم بالانتماء لوطنهم وولائهم لقادته وتربيتهم على حبه والمحافظة على مكتسباته وخدمته في شتى مجالات التنمية الوطنية المباركة.
وتضمن الحفل المقام بهذه المناسبة عرض "أوبريت بعنوان" شمس الأمجاد، بمشاركة عدد من الطالبات، بفنون وأزياء من مختلف مناطق المملكة، وعدد من القصائد الشعرية والكلمات الخطابية التي تحدثت عن أبرز ما تحقق للوطن من منجزات على مدى 93 عاماً.
واطلعت الدكتورة بدرية الغانم على معرض منجزات مدارس التعليم المصاحب للاحتفالية، والذي اشتمل على عرض أبرز النجاحات وأعمال الطالبات بهذه المناسبة، وما تم تحقيقه من نجاحات لطلاب وطالبات المنطقة محلياً وعالمياً.