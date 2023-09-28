بمشاركة عدد من مسؤولي التعليم.. طالبات الباحة يحتفلن باليوم الوطني 93

ونُظم حفل خطابي بهذه المناسبة بدأ بالنشيد الوطني، لتتوالى بعده الفقرات، مستهلة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقت المساعد للشؤون التعليمية للبنات كلمة أعربت خلالها عن شكرها وتقديرها للدكتورة بدرية بنت عبدالرحمن الغانم لمشاركتها الكريمة لحفل طالبات المنطقة، مرحبة بجميع الحضور لمشاركتهم بناتهم الطالبات فرحتهم بوطنهم، منوهة بما يحظى به التعليم من اهتمام ورعاية ودعم من ولاة أمر هذه البلاد – حفظهم الله – .