مدير "إسلامية نجران" يطلع على جاهزية منفذ الوديعة لاستقبال المعتمرين

زار المدير العام للشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن سعد العصيمي، منفذ الوديعة، خلال جولته على محافظة شرورة والمراكز التابعة لها.
واطلع الدكتور العصيمي خلال زيارته، على جاهزية مكتب الفرع بالمنفذ لاستقبال المعتمرين، كما قدّم عددًا من المصاحف للمعتمرين المغادرين من المنفذ هدية خادم الحرمين الشريفين حفظه الله.
والْتقى الدكتور العصيمي خلال زيارته مدير عام الجمارك والضريبة والدخل عبدالوهاب آل جلخف؛ حيث جرى خلال اللقاء مناقشة الخدمات الدعوية التي ينفذها الفرع في المنفذ، والخطط المستقبلية التي سيقدّمها الفرع للحجاج والمعتمرين.
وأشار العصيمي إلى أن هذه الزيارة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الوزارة؛ للاطلاع على جاهزية المنفذ لاستقبال المعتمرين في موسم العمرة، ورمضان وتوفير سبل الراحة لإجراءات الدخول والعناية بزوار بيت الله الحرام.