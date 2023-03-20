مدير "إسلامية نجران" يطلع على جاهزية منفذ الوديعة لاستقبال المعتمرين

واطلع الدكتور العصيمي خلال زيارته، على جاهزية مكتب الفرع بالمنفذ لاستقبال المعتمرين، كما قدّم عددًا من المصاحف للمعتمرين المغادرين من المنفذ هدية خادم الحرمين الشريفين حفظه الله.