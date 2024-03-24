في عدة تخصصات…"المودة" تطلق معسكرًا لتدريب 96 باحثة لابتكار الأبحاث الأسرية

أطلقت جمعية المودة للتنمية الأسرية، معسكرًا لابتكار الأبحاث الأسرية لمدة ثلاثة أشهر، والذي يعتبر فرصة للطالبات الطموحات للانخراط في عمل الأبحاث واكتشاف إمكانياتهن العلمية.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية، المهندس فيصل بن سيف الدين السمنودي بأن هذا البرنامج يستهدف طالبات درجتي البكالوريوس والماجستير في أحد التخصصات التالية: علم النفس، علم الاجتماع، الخدمة الاجتماعية، والعلوم الأسرية.
وأضاف المهندس السمنودي أن البرنامج يهدف لتطوير مهاراتهن البحثية في المجال الاجتماعي وتعزيز التفكير الابتكاري وتطوير المنهجيات البحثية في مجال الدراسات الأسرية من خلال توجيههن في إجراء البحوث وتحليلها واكتساب خبرات قيمة من خلال تبادل الخبرات والمعلومات داخل المعسكر، حيث تم تسجيل 96 طالبة من مختلف مناطق المملكة.
وأشار "السمنودي" إلى أن هذا البرنامج يأتي مواكبًا لأهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في تشجيع الابتكار والتنوع في مجال البحث العلمي، وتعزيز دور الجامعات والمؤسسات في تنمية مشاريع بحثية تركز على مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك البحوث العلمية والاجتماعية.
وأبان أن هذه المبادرة تأتي في إطار سعي جمعية المودة المستمر في تطوير المهارات المهنية وزيادة الكفاءات العلمية والعملية في إطار تفاعلي لتطوير الأبحاث والمشاريع العلمية في مجال العلوم الأسرية وعلم النفس والاجتماع والخدمة الاجتماعية.
وأوضح "السمنودي" أن الإجراءات والتقنيات المستخدمة في هذا المعسكر تتضمن تحديد موضوع الدراسة الأسرية الذي سيتم التركيز عليه، وتقديم محاضرات لتوضيح المفاهيم الأساسية للبحث في الدراسات الأسرية وشرح المهام الأسبوعية. كما يتضمن تعريف العضوات بالأدوات والتقنيات المناسبة لإجراء البحث في مجال الدراسات الأسرية وتوجيه العضوات في إجراء استعراض شامل للأدبيات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة الأسرية المحددة، بالإضافة إلى توفير مهام أسبوعية لتدريبهن عمليًا على الدراسات.
وأختتم "السمنودي" أن هذا المعسكر يعتبر خطوة مهمة في تعزيز ثقافة البحث والابتكار في المجتمع، حيث يتم تشجيع الطالبات المهتمات في هذا المجال على المشاركة الفعّالة في عمليات البحث العلمي وتطبيق النتائج على حياتهم. كما يعمل المعسكر على توفير الدعم والموارد اللازمة لتحقيق أهدافهم البحثية وتطوير مهاراتهم في هذا المجال.