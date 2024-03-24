في عدة تخصصات…"المودة" تطلق معسكرًا لتدريب 96 باحثة لابتكار الأبحاث الأسرية

وأختتم "السمنودي" أن هذا المعسكر يعتبر خطوة مهمة في تعزيز ثقافة البحث والابتكار في المجتمع، حيث يتم تشجيع الطالبات المهتمات في هذا المجال على المشاركة الفعّالة في عمليات البحث العلمي وتطبيق النتائج على حياتهم. كما يعمل المعسكر على توفير الدعم والموارد اللازمة لتحقيق أهدافهم البحثية وتطوير مهاراتهم في هذا المجال.