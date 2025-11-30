جامعة الملك عبدالعزيز تحصد مراكز متقدمة في مسابقة بيئية دولية بدبي

حققت جامعة الملك عبدالعزيز إنجازًا لافتًا بحصولها على مراكز متقدمة في "مسابقة الخطابة البيئية بين الكليات والجامعات"، التي استضافتها مجموعة عمل الإمارات ونُظّمت في كليات التقنية العليا بمدينة دبي، بمشاركة واسعة من جامعات وكليات إقليمية ودولية.
وشملت المسابقة أربعة مسارات بيئية متنوّعة، تنافست خلالها فرق طلابية تمثل مؤسسات التعليم العالي، حيث أُتيح لكل جامعة المشاركة بفرق متعددة في مختلف المسارات، وتم تتويج الفِرق الثلاثة الأوائل في كل مسار.
وفي المسار الأول، الذي تناول "أثر مستحضرات التجميل وصناعة الملابس على البصمة البيئية والاجتماعية والاقتصادية"، حقق فريق الطالبات من جامعة الملك عبدالعزيز جائزة "الوصيف الأول"، وضم كلًا من: فرح يحيى (اتصال وإعلام – إعلام رقمي)، غدي العتيبي (اتصال وإعلام – إنتاج مرئي ومسموع)، ووسن الزهراني (اتصال وإعلام – علاقات عامة).
كما حصد فريق آخر من طالبات الجامعة جائزة "الوصيف الثاني" في مسار "التفكير المستدام: كيف يؤثر الذكاء الاصطناعي على الحلول البيئية"، وضم الفريق: رؤى الزبيدي (كلية الحاسبات – تقنية معلومات)، شهد الحارثي (كلية العلوم – فيزياء)، ودانة الحارثي (كلية الحاسبات – تقنية معلومات).