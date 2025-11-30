جامعة الملك عبدالعزيز تحصد مراكز متقدمة في مسابقة بيئية دولية بدبي

وفي المسار الأول، الذي تناول "أثر مستحضرات التجميل وصناعة الملابس على البصمة البيئية والاجتماعية والاقتصادية"، حقق فريق الطالبات من جامعة الملك عبدالعزيز جائزة "الوصيف الأول"، وضم كلًا من: فرح يحيى (اتصال وإعلام – إعلام رقمي)، غدي العتيبي (اتصال وإعلام – إنتاج مرئي ومسموع)، ووسن الزهراني (اتصال وإعلام – علاقات عامة).