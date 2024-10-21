الكلية التقنية برماح تنظم ملتقى لتوظيف خريجي تقنية الأعمال بالرياض

ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار جهود الكلية التقنية برماح لتنفيذ استراتيجية المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والتي تسعى من خلالها إلى تقديم حزمة من البرامج التدريبية والتأهيلية للمتدربين والخريجين، حيث عملت على إنشاء إدارة مختصة بالتنسيق الوظيفي، وتكليف المنشآت التدريبية لاستحداث مكتب متخصص في قسم التنسيق الوظيفي لمتابعة حالة الخريج وكذلك توفير فرص وظيفية تتلاءم مع المهارات المكتسبة في مرحلة الدبلوم.