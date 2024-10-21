الكلية التقنية برماح تنظم ملتقى لتوظيف خريجي تقنية الأعمال بالرياض

تنظم الكلية التقنية برماح الخميس المقبل ملتقى لتوظيف خريجي تقنية الأعمال في منطقة الرياض، وذلك بالتعاون مع شركة هرفي للخدمات الغذائية، ويهدف اللقاء توفير 100 فرصة عمل في عدة قطاعات منها المبيعات، والمطاعم، والمخابز.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار جهود الكلية التقنية برماح لتنفيذ استراتيجية المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والتي تسعى من خلالها إلى تقديم حزمة من البرامج التدريبية والتأهيلية للمتدربين والخريجين، حيث عملت على إنشاء إدارة مختصة بالتنسيق الوظيفي، وتكليف المنشآت التدريبية لاستحداث مكتب متخصص في قسم التنسيق الوظيفي لمتابعة حالة الخريج وكذلك توفير فرص وظيفية تتلاءم مع المهارات المكتسبة في مرحلة الدبلوم.
يُشار إلى أن شركة "هرفي" تعد من أوائل الشركات الرائدة في سعودة القطاع التشغيلي، وتمكين الشباب السعودي على العمل واكتساب المهارات المطلوبة لخدمة العملاء تحت تدريب وبرامج تهيئة تقدمها للمستجدين.