"صحة حائل" تدشّن فعاليات "اليوم العالمي لسلامة المرضى"

وأوضحت "صحة حائل" أنّ ذلك يهدف إلى زيادة وعي العالم حول أهمية إشراك المرضى وأسرهم؛ لنشر الوعي حول أهمية سلامتهم، والعمل معًا من أجل رعاية صحية أكثر أمانًا.