"صحة حائل" تدشّن فعاليات "اليوم العالمي لسلامة المرضى"

دشّنت المديريةُ العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل، فعالياتِها بمناسبة "اليوم العالمي لسلامة المرضى"، تحت شعار "إعلاء صوت المرضى"، في قاعة التدريب بمركز الأزمات والكوارث الصحّيّة، بالتعاون مع التطوع الصحي، والجامعة السعودية الإلكترونية.
وأوضحت "صحة حائل" أنّ ذلك يهدف إلى زيادة وعي العالم حول أهمية إشراك المرضى وأسرهم؛ لنشر الوعي حول أهمية سلامتهم، والعمل معًا من أجل رعاية صحية أكثر أمانًا.
ويعمل المركز السعودي لسلامة المرضى على إشراك الجهات ذات العلاقة في القطاع الصحي، والعمل على اعتماد تنفيذ الإجراءات المتعلّقة بتحسين جودة الرعاية الصحية الخاصة بسلامة المرضى وأسرهم.
يُذكَر أن العالم يحتفل باليوم العالمي لسلامة المرضى، في تاريخ 17 سبتمبر من كل عام؛ حيث أقرّت سلامة المرضى كأولوية صحية عالمية من قبل جميع الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية.
وفي كل عام يتمّ اختيار موضوع حول مجال من مجالات سلامة المرضى؛ لرفع مستوى الوعي وتعزيز التغيير الإيجابي بالنظام الصحي.