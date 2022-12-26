تنفيذ أكثر من 27 ألف زيارة منزلية للمرضى في "فيصل الطبي" بالطائف

نفّذ قسم الرعاية المنزلية بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف أكثر من 27 ألف زيارة منزلية عبر خدمات برنامج الرعاية المنزلية، وذلك خلال العام الحالي 2022م، حيث استفاد منها 1480 مريضاً من المرضى المسجلين في البرنامج.
وفي بيانٍ أوردته "صحة الطائف" وتنشرهُ "سبق"، فقد جرى تنفيذ 7120 زيارة باشرها الفريق الطبي، فيما بلغت زيارات العلاج الطبيعي 2912 زيارة، أما زيارات غيار الجروح بلغت 4098، وزيارات العلاج الوريدي بلغت 34 زيارة، والتطعيم بلغ 2644 زيارة، ومتابعة مرضى أدوية السيولة بلغت 145 زيارة.
فيما بلغ نقل المرضى عن طريق النقل الإسعافي 42 حالة، وبلغت الاستشارات الطبية 3498 استشارة، أما زيارات العيادة الافتراضية فكانت 4402 زيارة، والخدمة الاجتماعية بلغت 1346 زيارة، في حين بلغ التثقيف الصحي 1460 زيارة.
يُذكر أن مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف يُقدم خدمات الرعاية الصحية المنزلية لـ1480 مريضاً، وذلك من خلال فرق طبية مدربة ومؤهلة، حيث يتم قبول المرضى في خدمات الرعاية الصحية المنزلية لتقديم الخدمات الطبية لهم وهم بين أهليهم وذويهم وفقاً لمعايير معتمدة.
وتتضمن خدمات الرعاية الصحية المنزلية الرعاية الطبية والتمريضية الشاملة ومتابعة المرضى طريحي الفراش وكبار السن ورعايتهم، فيما يتعلق بالأمراض المزمنة التي يعانون منها مثل ارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والجهاز التنفسي، والعناية بالجروح، وقرح الفراش، والأنابيب والقساطر، والعلاج الوريدي، والعلاج التلطيفي، ورعاية مرضى الأمراض النفسية والعصبية، إضافة إلى توفير خدمة العلاج الطبيعي والعلاج التنفسي والتغذية السريرية والخدمات الاجتماعية، إلى جانب خدمات التثقيف الصحي للمريض، وتوفير المستلزمات الطبية والأجهزة الطبية والأدوية وفقاً لاحتياج المريض.