"محافظ محايل" يرعى احتفالات يوم التأسيس وسط حضور كبير للأهالي

رعى محافظ محايل محمد بن فلاح القرقاح فعاليات الاحتفاء بذكرى يوم التأسيس الذي نظمته البلدية بحضور مديري الإدارات الحكومية وجمع غفير من الأهالي.
وبدأ الحفل بالسلام الملكي ثم قصيدة وطنية، وفيلم وثائقي عن تأسيس الدولة السعودية، وأوبريت التأسيس بمشاركة الفرقة الشعبية، وشهد الحفل أركاناً لبعض الجهات الحكومية والأهلية والأسر المنتجة، وركن الفن التشكيلي وأعمال النقش، والتصوير والعطريات وركن الضيافة وبرامج متنوعة .
وقال محافظ محايل في كلمته خلال الحفل: "حينما نحتفي بذكرى تأسيس الوطن نحتفي بوطن يحتضن أشرف وأطهر بقاع الأرض مكة والمدينة، وهذا الفخر يكفينا شرفاً ويميزنا عن غيرنا من الأمم، لافتاً إلى أن يوم التأسيس للمملكة الذي يوافق يوم 22 فبراير من كل عام يعد مصدر فخر واعتزاز لأبناء هذا الوطن؛ لما يمثله من أصالة عبر التاريخ تمتد لأكثر من ثلاثة قرون.
وأضاف "القرقاح": إن ما نعيشه في هذا العهد الزاهر تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- هو امتداد لهذه المسيرة التاريخية العظيمة التي وصلت بالمملكة العربية السعودية إلى مصافّ الدول العظمى.
وتابع: نحتفل اليوم بذكرى التأسيس والذي يعد مناسبة عظيمة وخطوة مهمة تستهدف الأجيال المقبلة لكي تدرك عمق التاريخ السعودي، ويجسد إبراز الروابط العميقة بين الوطن والمواطن بما يسهم في تعزيز قيم الانتماء والولاء والوفاء.
وأكد "القرقاح" أن ما نعيشه اليوم من أمن واستقرار وتطور يرجع بعد توفيق الله لنعمة الوطن الذي ننتمي إليه والقيادة الرشيدة -حفظها الله- التي أسست هذا الوطن فهنيئاً لنا بولاة أمرنا الذين يعيدون بناء المملكة من نافذة مستهدفات رؤية 2030م.
وفي ختام كلمته، سأل اللهَ العلي القدير أن يحفظ الوطن ويديم عليه نعمة الأمن والاستقرار وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وأمير المنطقة ونائبه من كل سوء ومكروه.