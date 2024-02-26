"محافظ محايل" يرعى احتفالات يوم التأسيس وسط حضور كبير للأهالي

وقال محافظ محايل في كلمته خلال الحفل: "حينما نحتفي بذكرى تأسيس الوطن نحتفي بوطن يحتضن أشرف وأطهر بقاع الأرض مكة والمدينة، وهذا الفخر يكفينا شرفاً ويميزنا عن غيرنا من الأمم، لافتاً إلى أن يوم التأسيس للمملكة الذي يوافق يوم 22 فبراير من كل عام يعد مصدر فخر واعتزاز لأبناء هذا الوطن؛ لما يمثله من أصالة عبر التاريخ تمتد لأكثر من ثلاثة قرون.